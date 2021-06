한화에어로스페이스, 25일까지 '제6회 컴플라이언스 위크' 진행

[아시아경제 정현진 기자] 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 47,950 전일대비 1,000 등락률 +2.13% 거래량 76,509 전일가 46,950 2021.06.22 09:32 장중(20분지연) 관련기사 한화에어로, 미래형 개인비행체용 전기식 작동기 개발 나선다한화 방산 3사, 국제 해양방위산업전 참가…'스마트 해군' 첨단기술 선보여[특징주]항공·우주 테마 강세…한국항공우주·쎄트렉아이·비츠로테크 등 close 가 임직원 준법의식 제고 등을 위한 '제6회 컴플라이언스 위크' 행사를 이달 21일부터 25일까지 5일간 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 '6월에 떠나는 준법여행, with ESG(환경·사회·지배구조)'를 주제로 하며, '준법&ESG 슬로건 공모전', 'OX퀴즈', '온라인준법교육 어플 인증하기' 등 여러 이벤트가 진행된다. 코로나19 상황을 고려해 오프라인 행사 없이 온라인 준법지원시스템을 통해 이뤄지며 창원, 판교, 아산 등 한화에어로스페이스 전 사업장에서 동시 진행된다. 자회사인 한화테크윈, 한화정밀기계, 한화파워시스템 임직원들도 함께 참여한다.

한화에어로스페이스는 2016년부터 매해 6월 중 한 주를 '컴플라이언스 위크'로 지정해 준법경영과 관련한 행사를 진행한다. 특히 올해는 최근 경영화두로 떠오른 ESG와 지속가능경영에 대한 테마를 추가했다. 한화에어로스페이스는 2011년 컴플라이언스 조직을 구성하고 준법경영원칙을 선포한 뒤 매년 전사원 눈높이 교육, 찾아가는 준법 컨설팅, 컴플라이언스 위크, 준법실천자의 날 행사 등의 프로그램을 실시하고 있다.

한화에어로스페이스 준법지원인 이채준 상무는 "임직원 준법의식 고취와 준법문화 정착을 위한 컴플라이언스 및 ESG 활동을 지속적으로 강화해 갈 것"이라고 강조했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr