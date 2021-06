현대차, 세계적 로봇기업 '보스턴 다이내믹스' 인수 마무리

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차그룹이 미국의 로봇 전문 업체 보스턴 다이내믹스 인수 작업을 완료했다고 밝혔다.

현대차는 지난해 12월부터 시작된 소프트뱅크그룹으로부터의 보스턴다이내믹스에 대한 지분 인수가 마무리됐다고 21일 공시했다.

이로써 현대차그룹이 보스턴다이내믹스의 지분 80%를, 소프트뱅크그룹이 20%를 보유하게 됐다.

인수 과정에서 보스턴 다이내믹스 가치는 11억 달러(약 1조2000억원)로 평가됐다.

현대차그룹의 보스턴다이내믹스 지분은 현대차 30%, 현대모비스 20%, 현대글로비스 10%, 정의선 현대차그룹 회장 20% 등으로 구성된다.

현대차그룹은 보스턴 다이내믹스가 물류 로봇, 안내 및 지원 로봇, 휴머노이드 로봇 시장 진입을 위한 자율주행(보행), 로봇팔, 비전(인지/판단) 등의 기술 분야에서 종합적으로 세계 최고 수준의 핵심 기술력을 갖춘 것으로 판단했다.

보스턴 다이내믹스는 4족 보행 로봇 ‘스팟’과 2족 직립 보행이 가능한 로봇 ‘아틀라스’ 등을 개발해 주목을 받았다. 지난 3월에는 창고·물류 시설에 특화된 로봇 ‘스트레치’를 선보였다.

현대차그룹은 제조, 물류, 건설 분야에서도 보스턴 다이내믹스의 역량을 접목할 예정이다. 로봇 부품 제조부터 스마트 물류 솔루션 구축까지 로봇공학을 활용한 새로운 가치사슬을 창출하고, 보스턴 다이내믹스의 글로벌 판매·서비스 및 제품군 확장도 지원한다.

