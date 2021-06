교원그룹, 고객 참여 이벤트 ‘도요새 쏭챌린지’ 진행

[아시아경제 김희윤 기자] 교원그룹은 유초등 외국어 학습브랜드 '도요새'에서 고객과의 소통을 강화하기 위해 '도요새 쏭챌린지'를 진행한다고 21일 밝혔다.

도요새 쏭챌린지는 도요새 TV광고에 나오는 '나도 요새 도요새' CM송을 따라 부른 영상을 SNS에 올리는 이벤트로, 누구나 참여 가능하다. 내달 18일까지 진행되며, 도요새 공식 인스타그램에 영상을 올리고 필수 해시태그(#도요새쏭챌린지 #도요새잉글리시 #도요새중국어)를 등록하면 된다.

'나도 요새 도요새' CM송은 교과서에 수록된 동요 '시장에 가면'을 편곡해 멜로디가 익숙하고 누구나 따라 부르기 쉽다. 이름을 활용해 개사한 것이 특징이다.

응모 기간 중 최고의 영상으로 당선된 1명에게는 삼성 비스포크 제트를 선물로 증정한다. 좋아요 등 온라인 상에서 많은 지지를 받은 인기 동영상 209편도 선정해 다양한 경품을 제공한다. 당첨자는 다음달 22일 교원에듀 홈페이지 및 도요새 공식 인스타그램 계정에서 공개할 예정이다.

교원그룹 관계자는 “많은 어린이들이 개성과 끼를 살려 흥이 넘치는 자신만의 도요새송을 불러주길 바라며, 앞으로도 양질의 교육 콘텐츠는 물론 즐겁게 공부할 수 있는 다양한 활동을 제시해 고객에게 한 걸음 더 친근하게 다가서겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr