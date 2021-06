인천시, 구직단념 청년 프로그램 이수시 20만원 지급

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 구직단념 청년들의 사회활동 참여와 취업지원을 위한 '청년도전 지원 사업' 참여자를 9월 24일까지 모집한다.

이 사업은 지방자치단체 청년센터를 중심으로 만18~34세 구직단념 청년을 대상으로 사회활동 참여의욕 고취를 위한 1대1 상담과 취업 역량 강화를 위한 2개월(32시간) 맞춤형 프로그램을 운영하고, 20만원의 인센티브를 제공한다.

시는 올해 총 500명을 참여자로 선정·지원한다. 신청대상은 최근 6개월간 고용보험 DB상 취업이력과 고용부 직업 훈련·취업지원서비스 참여 이력이 없는 만18세~34세 구직단념 청년이다.

희망자는 온라인(유유기지 홈페이지 www.inuu.kr) 또는 청년센터(유유기지) 현장접수를 통해 신청하면 된다. 세부사항은 인천시와 인천테크노파크 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

인천시 관계자는 "청년도전 지원 사업 추진으로 인천지역 청년들이 다시 취업의지를 다지고 성공적인 사회진출에 기여하는 기틀을 마련하게 됐다"며 많은 관심과 참여를 당부했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr