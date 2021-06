현대차 모빌리티 구독 플랫폼 '현대 셀렉션' 부산 진출

연내 14개 차종 투입

'지역간 구독 로밍' 서비스도 개시

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차는 모빌리티 구독 플랫폼인 '현대 셀렉션'을 수도권에 이어 부산권역에서 확대 운영한다고 21일 밝혔다.

월 구독 상품을 선택한 고객들은 매달 그랜저, 펠리세이드, 싼타페, 쏘나타, 투싼, 아반떼, 베뉴 등을 이용 할 수 있으며, 단기 구독 상품 고객들은 벨로스터N, 쏘나타 N라인, 아이오닉 5, 스타리아 등의 차량을 이용할 수 있다. 올 하반기 중엔 N브랜드 3개 차종이 추가된다.

부산에서 현대 셀렉션을 이용하고자 하는 고객은 오는 21일부터 현대 셀렉션 앱을 통해 사전 예약할 수 있으며, 이달 말 부터 순차적으로 차량을 인도받게 된다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr