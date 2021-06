[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경부선 추풍령역과 김천역 사이 지점에서 부산 방향으로 운행 중이던 ITX-새마을호가 멧돼지와 충돌하는 사고가 발생했다.

19일 코레일에 따르면 지난 18일 오후 10시 48분쯤 부산을 향하던 ITX-새마을호가 경부선 추풍령역과 김천역 사이 지점에서 멧돼지와 충돌했다.

이 사고로 열차 제동장치에 이상이 생겨 열차가 열차 운행이 일시 중단됐다. 코레일 측은 다른 기관차를 이용해 멈춘 열차를 추풍령역으로 옮긴 뒤 추풍령역에서 승객들을 환승 조치했다.

당시 승객은 모두 213명으로 이들은 열차가 멈추고 나서 2시간 35분만에 환승할 수 있었다.

코레일 관계자는 "불편을 겪은 승객에게 운임을 일부 보상할 계획이다"고 말했다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr