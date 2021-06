외국인·기관 “팔자”에도…코스피 소폭 상승 마감

코스닥 외국인 매수세에 1%대 상승폭

카카오 시총 3위 지켜

[아시아경제 공병선 기자] 코스피가 강보합세를 나타내며 장을 마쳤다. 이날 코스피는 상승 출발했지만 외국인과 기관이 매물을 팔아치우면서 코스닥에 비해 부진한 모습을 보였다.

18일 코스피는 전 거래일 대비 0.09%(2.97포인트) 상승한 3267.93으로 장을 마쳤다. 이날 오전 9시26분 3275.76까지 오르기도 했다.

외국인과 기관이 매물을 소화하면서 부진한 모습을 보였다. 서상영 미래에셋증권 연구원은 “국내 증시는 미국 증시 강세에 힘입어 상승 출발했지만 외국인과 기관이 매물을 출회했다”며 “특히 은행, 보험 등 금융주와 철강, 건설 등이 부진한 가운데 반도체 업종도 하락 전환했다”고 설명했다.

다만 코스닥은 전날에 이어 외국인 매수세가 유입됐다. 서 연구원은 “통신장비, IT 부품 등 실적 개선이 뚜렷한 종목군을 중심으로 상승세를 보였다”고 말했다.

코스닥은 개인의 매수세가 거셌다. 개인은 8851억원을 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 8262억원, 619억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 하락했다. 은행의 하락폭은 1.85%로 가장 컸다. 이어 보험(-1.16%), 운수창고(-1.11%), 금융업(-0.71%), 종이목재(-0.54%) 등 순이었다. 서비스업(1.97%), 섬유의복(1.93%), 기계(1.59%), 의료정밀(1.24%), 비금속광물(0.72%) 등은 상승했다.

강세를 나타낸 시가총액 상위 10개 종목이 다수다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 155,000 전일대비 7,000 등락률 +4.73% 거래량 7,648,913 전일가 148,000 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 개인 매수세에…코스피 소폭 상승“대선주자 1위”와 삼성전자 최대 수혜주Fed發 긴축 쇼크 피했다…코스피 강보합 나타내 close 의 상승폭은 4.73%로 가장 커 시총 3위 자리를 유지했다. 이어 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 674,000 전일대비 24,000 등락률 +3.69% 거래량 454,847 전일가 650,000 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 개인 매수세에…코스피 소폭 상승Fed發 긴축 쇼크 피했다…코스피 강보합 나타내외국계 '매도 리포트' 비웃는 2차 전지株…반등 '시동' close (3.69%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 398,000 전일대비 8,500 등락률 +2.18% 거래량 1,225,528 전일가 389,500 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 [종목 속으로] 이베이 노리는 이마트, "시장지배력↑" VS "무리한 인수"개인 매수세에…코스피 소폭 상승Fed發 긴축 쇼크 피했다…코스피 강보합 나타내 close (2.18%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 88,500 전일대비 900 등락률 +1.03% 거래량 2,163,927 전일가 87,600 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 개인 매수세에…코스피 소폭 상승Fed發 긴축 쇼크 피했다…코스피 강보합 나타내코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어 close (1.03%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 270,000 전일대비 1,000 등락률 +0.37% 거래량 470,448 전일가 269,000 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 개인 매수세에…코스피 소폭 상승[K제조업,현장을 가다]연구·임상·생산 '원스톱'…K바이오 미래 셀트리온 [단독] 셀트리온, 해외 맡기던 임상분석기능 국산화 close (0.37%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 836,000 전일대비 3,000 등락률 +0.36% 거래량 59,016 전일가 833,000 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 개인 매수세에…코스피 소폭 상승Fed發 긴축 쇼크 피했다…코스피 강보합 나타내코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어 close (0.36%) 순으로 상승했다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 124,500 전일대비 2,000 등락률 -1.58% 거래량 2,485,480 전일가 126,500 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 개인 매수세에…코스피 소폭 상승Fed發 긴축 쇼크 피했다…코스피 강보합 나타내코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어 close (-1.58%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 822,000 전일대비 13,000 등락률 -1.56% 거래량 252,066 전일가 835,000 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 개인 매수세에…코스피 소폭 상승Fed發 긴축 쇼크 피했다…코스피 강보합 나타내외국계 '매도 리포트' 비웃는 2차 전지株…반등 '시동' close (-1.56%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 235,000 전일대비 1,500 등락률 -0.63% 거래량 993,541 전일가 236,500 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 개인 매수세에…코스피 소폭 상승현대차, 인도 전략 모델 알카자르 출시Fed發 긴축 쇼크 피했다…코스피 강보합 나타내 close (-0.63%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,500 전일대비 400 등락률 -0.49% 거래량 14,621,185 전일가 80,900 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 개인 매수세에…코스피 소폭 상승日 수입 전량 의존하던 “반도체”! 첫 국산화 성공!“대선주자 1위”와 삼성전자 최대 수혜주 close (-0.49%)는 떨어졌다.

코스닥은 전 거래일 대비 1.21%(12.16포인트) 상승한 1015.88로 장을 마감했다. 이날 오후 2시51분 1016.33까지 오르기도 했다.

외국인과 기관의 매수세가 지수 상승을 이끌었다. 외국인과 기관은 각각 2699억원, 1118억원을 사들였다. 개인은 3654억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 강세를 나타냈다. 통신장비의 상승폭은 3.72%로 가장 컸다. 이어 운송장비·부품(2.25%), 제약(2.02%), 디지털콘텐츠(1.73%), 기타서비스(1.71%) 등 순이었다. 금융(-0.27%), 기타 제조(-0.20%), 운송(-0.14%), 방송서비스(-0.10%), 정보기기(-0.10%) 등은 하락했다.

모든 시가총액 상위 10개 종목이 올랐다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 36,200 전일대비 2,200 등락률 +6.47% 거래량 4,262,379 전일가 34,000 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 개인 매수세에…코스피 소폭 상승Fed發 긴축 쇼크 피했다…코스피 강보합 나타내코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어 close 의 상승폭은 6.47%로 가장 컸다. 이어 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 66,600 전일대비 2,700 등락률 +4.23% 거래량 266,430 전일가 63,900 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 개인 매수세에…코스피 소폭 상승Fed發 긴축 쇼크 피했다…코스피 강보합 나타내코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어 close (4.23%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 78,600 전일대비 3,100 등락률 +4.11% 거래량 287,235 전일가 75,500 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 개인 매수세에…코스피 소폭 상승Fed發 긴축 쇼크 피했다…코스피 강보합 나타내코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어 close (4.11%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 154,700 전일대비 5,200 등락률 +3.48% 거래량 443,061 전일가 149,500 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 개인 매수세에…코스피 소폭 상승Fed發 긴축 쇼크 피했다…코스피 강보합 나타내코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어 close (3.48%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 57,700 전일대비 1,800 등락률 +3.22% 거래량 1,788,162 전일가 55,900 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 개인 매수세에…코스피 소폭 상승Fed發 긴축 쇼크 피했다…코스피 강보합 나타내코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어 close (3.22%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 207,400 전일대비 3,900 등락률 +1.92% 거래량 324,511 전일가 203,500 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 개인 매수세에…코스피 소폭 상승Fed發 긴축 쇼크 피했다…코스피 강보합 나타내“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close (1.92%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 64,200 전일대비 900 등락률 +1.42% 거래량 636,470 전일가 63,300 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 개인 매수세에…코스피 소폭 상승Fed發 긴축 쇼크 피했다…코스피 강보합 나타내코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어 close (1.42%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 328,000 전일대비 3,900 등락률 +1.20% 거래량 53,741 전일가 324,100 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 개인 매수세에…코스피 소폭 상승Fed發 긴축 쇼크 피했다…코스피 강보합 나타내코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어 close (1.20%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 119,300 전일대비 1,100 등락률 +0.93% 거래량 752,512 전일가 118,200 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 개인 매수세에…코스피 소폭 상승Fed發 긴축 쇼크 피했다…코스피 강보합 나타내코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어 close (0.93%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 177,900 전일대비 300 등락률 +0.17% 거래량 225,457 전일가 177,600 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 개인 매수세에…코스피 소폭 상승Fed發 긴축 쇼크 피했다…코스피 강보합 나타내코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어 close (0.17%) 순으로 상승했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr