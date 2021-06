[특징주] 줌인터넷, 윤석열 공정경쟁 공약에 독과점 해소 수혜주 부각 강세

[아시아경제 이민우 기자] 인터넷 검색포털 '줌닷컴'을 운영하는 줌인터넷 줌인터넷 239340 | 코스닥 증권정보 현재가 6,730 전일대비 470 등락률 +7.51% 거래량 10,461,292 전일가 6,260 2021.06.18 11:44 장중(20분지연) 관련기사 KB證·줌인터넷, 차세대 MTS 이르면 5월 출시줌인터넷, 주가 6670원.. 전일대비 -0.6%[e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일 close 주가가 강세다. 차기 대권주자로 꼽히는 윤석열 전 검찰총장이 공정경제를 강조하며 공정경제 3법'의 규제 기준을 강화할 수 있다는 기대감이 확산되면서 수혜를 입을 것으로 예상돼 투심이 몰린 것으로 보인다.

18일 오전 10시56분 기준 줌인터넷 주가는 전날 대비 7.35% 오른 6720원을 기록했다. 정치권에서 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 155,000 전일대비 7,000 등락률 +4.73% 거래량 4,335,995 전일가 148,000 2021.06.18 11:44 장중(20분지연) 관련기사 Fed發 긴축 쇼크 피했다…코스피 강보합 나타내모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 대국민주 “카카오” 지금 들어가도 될까요? close 의 다음과 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 398,500 전일대비 9,000 등락률 +2.31% 거래량 709,284 전일가 389,500 2021.06.18 11:44 장중(20분지연) 관련기사 Fed發 긴축 쇼크 피했다…코스피 강보합 나타내대국민주 “카카오” 지금 들어가도 될까요?코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어 close ) 등의 뉴스 편집권 폐지 논의가 나오는 가운데 윤 전 총장이 공정경쟁을 강조한 이력이 부각되면서 줌인터넷이 반사이익을 거둘 것으로 예상된 것으로 풀이된다. 앞서 줌인터넷은 지난달 코넥스 상장을 준비하고 있다고 밝히면서 줌인터넷이 지난 3월 검색량 기준 5300만건을 넘어서 시장 3위를 차지했다고 주장한 바 있다.

윤 전 총장은 2년 전 검찰총장 취임 당시 시장경제와 가격기구, 자유로운 기업 활동이 인류 번영을 증진해 왔고, 이는 역사적으로도 증명됐다고 밝혔다. 대권에 도전할 때에도 '공정 경쟁'이라는 대원칙 아래 시장경제 수호라는 의제를 제시할 것으로 점쳐진다. 이에 네이버와 다음이 독차지하고 있는 검색 포털 시장에서 줌닷컴이 수혜를 입을 것으로 예상된 것이다. 이미 중소 시스템통합(SI) 업체 정원엔시스 정원엔시스 045510 | 코스닥 증권정보 현재가 4,185 전일대비 645 등락률 +18.22% 거래량 21,655,511 전일가 3,540 2021.06.18 11:44 장중(20분지연) 관련기사 정원엔시스, 작년 영업익 17억…전년대비 29%↓하락장 속 상한가 종목찾기!▶인공지능 선별 바이오株, 또 다시 급등 임박! 주주확인必 close , 클라우드 솔루션 업체 나무기술 나무기술 242040 | 코스닥 증권정보 현재가 3,810 전일대비 430 등락률 +12.72% 거래량 27,794,773 전일가 3,380 2021.06.18 11:44 장중(20분지연) 관련기사 대국민주 “카카오” 지금 들어가도 될까요?나무기술, 마곡 엠밸리 R&D 센터 착공식 개최KT, '클라우드 원팀' 협력 본격화… 1차 정기협의체 개최 close 등이 같은 시간 13% 이상씩 급등한 상태다.

또한 더불어민주당 미디어혁신특별위원회는 전날 국회에서 진행경과 보고회를 열고 네이버와 다음 등 검색포털의 뉴스 편집권을 제한해야 한다며 견제에 나선 것도 호재로 작용한 것으로 보인다.

