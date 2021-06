증권플러스 비상장 출시 1년 반 만에 누적거래 10만건 돌파

누적 다운로드 70만건 돌파

[아시아경제 이민우 기자] 비상장 주식 거래 플랫폼 '증권플러스 비상장'이 출시 1년6개월 만에 누적 거래 10만건을 돌파했다.

국내 최대 가상화폐 거래소 업비트 운영사 두나무는 자사 장외주식 거래 플랫폼 ‘증권플러스 비상장’의 누적 거래일이 지난 8일 기준 10만120건을 기록했다고 18일 밝혔다. 출시 1년6개월 만에 이뤄낸 성과다.

회원수도 지난 4월 50만명으로 늘었다. 월간활성이용자(MAU)도 지난 1월 13만명에서 지난 4월 30만명으로 두 배 이상 증가했다. 누적 다운로드 수는 이달 70만건을 돌파하며 압도적 1위를 차지했다는 설명이다.

업계 최초 증권사 안전 거래 서비스 연계, 24시간 예약 주문 기능 도입 등 한 발 앞선 기능을 추가한 데다 지난해 하반기부터 이어진 대규모 기업공개(IPO) 열풍에 개인투자자들이 유입된 결과라는 설명이다.

두나무 관계자는 "이번 누적 거래 10만 건 달성은 증권플러스 비상장의 도약을 보여주는 유의미한 성과이자, 국내 비상장 주식 시장의 성장을 확인할 수 있는 하나의 지표"라며 "앞으로도 국내 대표 비상장 주식 통합 거래 플랫폼으로써 시장의 건전한 발전에 기여하고 투자 문화 개선에 힘쓸 것"이라고 했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr