바이든 정부 출범 이후 첫 대외메시지…김정은 "대화·대결 모두 준비돼야"(종합)

인민생활 안정, 육아정책 개선도 언급

[아시아경제 이지은 기자]김정은 북한 노동당 총비서가 당 전원회의에서 "대화와 대결 모두에 준비돼 있어야 한다"고 강조했다. 조 바이든 미 행정부 출범 이후 공식적인 첫 대외메시지다. 식량난 심화 속 인민생활 안정, 육아정책 개선 등 민생 사안도 챙겼다.

조선중앙통신은 18일 "당중앙위원회 제8기 제3차 전원회의가 6월 17일에 계속됐다"며 "현 국제정세에 대한 분석과 우리 당의 대응 방향에 대한 문제를 넷째 의정으로 토의했다"고 보도했다.

김 총비서는 "우리 국가의 존엄과 자주적인 발전 이익을 수호하고 평화적 환경과 국가의 안전을 믿음직하게 담보하자면 대화에도 대결에도 다 준비돼 있어야 한다"며 "특히 대결에는 더욱 빈틈없이 준비돼 있어야 한다"고 강조했다.

이어 대외정책적 입장과 원칙을 표명하고 "시시각각 변화되는 상황에 예민하고 기민하게 반응·대응하며 조선(한)반도 정세를 안정적으로 관리해 나가는데 주력해 나가야 한다"고 밝혔다.

통신은 "총비서 동지가 새로 출범한 미 행정부의 우리 공화국에 대한 정책 방향을 상세히 분석하고 금후 대미 관계에서 견지할 적중한 전략·전술적 대응과 활동 방안을 명시했다"고 설명했다.

민생 안정 문제도 다섯 번째 의정으로 의논됐다. 김 총비서는 "인민들에게 안정된 생활을 보장하고 애로를 제 때에 풀어주는 것은 우리 당과 국가가 최중대사로 내세우는 활동원칙"이라며 "당이 어려운 때일수록 인민들속에 더 깊이 들어가 든든한 기둥이 되어주고 늘 곁에서 고락을 함께 하며 인민의 복리를 위해 모든것을 다 바쳐 투쟁해야 한다"고 말했다.

이같은 발언은 김 총비서가 직접 '식량난'을 언급할 만큼 북한의 식량 사정이 좋지 않은 데 따른 것으로, 김정은 시대 들어 강조되는 정치사상인 '인민대중제일주의'의 연장선상으로 보인다.

김 총비서는 "현 시기 인민들이 제일 관심하고 바라는 절실한 문제들을 시급히 해결하기 위한 결정적인 시행조치를 취하려는 것이 이번 전원회의의 핵심사항"이라며 직접 서명한 특별명령서를 발령했다.

여섯번째 의정으로는 육아정책 개선이 논의됐다. 김 총비서는 "조국의 미래인 어린이들을 튼튼하게 잘 키우는것보다 더 중차대한 혁명사업은 없다"며 국가 부담으로 전국의 어린이들에게 젖제품(유제품)을 비롯한 영양식품을 공급하는 것을 당의 정책으로 수립할 것을 언급하고 실행 목표와 방법 등을 제시했다.

북한은 지난 15일부터 당 전원회의를 진행하고 있으며, 이날에도 "회의는 계속된다"고 전해 전원회의가 18일에도 이어질 것임을 알렸다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr