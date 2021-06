文 대통령, 후안 호세 추기경과 환담…"코로나 극복 고견 들었다"

[스페인(바르셀로나)=공동취재단-(서울)=이지은 기자] 스페인을 국빈방문 중인 문재인 대통령은 17일 바르셀로나 성가족성당을 방문, 후안 호세 오메야 추기경과 환담을 나눴다.

문 대통령은 며칠 전 유흥식 라자로 대전 주교가 한국 가톨릭 성직자 중 최초로 교황청 고위직인 성직자성 장관에 임명된 사실을 언급하며 "한국 카톨릭의 기여와 역할에 대한 교황님와 교황청의 높은 기대를 반영한 것으로 생각한다"고 말했다.

후안 호세 추기경은 "대통령님을 만나고 나서 기도의 제목이 하나 더 늘었다"며 "한반도의 평화, 대통령 가족과 한국 가톨릭 신자를 위한 기도가 그것"이라고 답했다.

문 대통령은 "추기경님과의 만남을 통해 인종 간 화합과 평화의 연대, 그리고 코로나 팬데믹 극복을 위한 종교의 역할 등 다양한 분야에서 고견을 듣게 되었다"고 감사의 뜻을 전하며 선물을 교환했습니다.

또 방명록에 '이 성스러운 성당에서 끊임없이 완성을 추구해가는 삶의 경건함을 느낍니다'라고 적었다.

