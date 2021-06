[아시아경제 박지환 기자] 초록뱀미디어 초록뱀미디어 047820 | 코스닥 증권정보 현재가 2,510 전일대비 15 등락률 +0.60% 거래량 2,604,357 전일가 2,495 2021.06.17 14:13 장중(20분지연) 관련기사 초록뱀미디어, 200억 규모 제3자배정 유상증자 결정… "885만株 신주발행"초록뱀미디어, 1분기 연결 매출 전년比 738% 성장…"성장궤도 진입"[e공시 눈에 띄네]코스닥-3일 close 는 17일 하이그라운드와 80억원 규모의 드라마 결혼작사 이혼작곡 시즌2 프로그램 제작 계약을 체결했다고 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr