[아시아경제 문혜원 기자] 폴 바셋은 현대자동차 멤버십 ‘블루멤버스’와 제휴를 맺고 오는 18일부터 블루멤버스 포인트 할인을 적용한다고 17일 밝혔다.

블루멤버스 회원은 폴 바셋에서 결제 시에 블루멤버스 실물카드나 모바일 카드를 제시하면 최대 20%까지 포인트로 할인 받을 수 있다. 포인트는 10원 단위로 사용 가능하며, 월 10회 (1일 최대 10회)까지 사용할 수 있다.

폴 바셋은 현대자동차 멤버십과의 제휴를 기념해 이달 30일까지 폴 바셋에서 블루멤버스 포인트를 사용하는 고객들에게 상시 혜택에서 2배 상향한 40%까지 포인트를 사용할 수 있다.

자세한 내용은 폴 바셋 홈페이지와 현대차 홈페이지, 마이현대 앱에서 확인할 수 있다.

