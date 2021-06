LG유플러스, '풀무원xLG트윈스' 비빔면 출시 이벤트 진행

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스가 '풀무원xLG트윈스' 한정판 라면 출시를 기념해 이벤트를 실시한다고 17일 밝혔다.

풀무원xLG트윈스 한정판은 풀무원 식품이 프로야구단인 LG트윈스의 정규시즌 우승을 기원해 출시하는 비빔면이다. 기존 상품인 ‘자연은맛있다 정·백·홍 비빔면’에 LG트윈스의 캐릭터를 접목해 제품명과 패키징을 새롭게 바꿨다. 한정판 비빔면 3종의 제품명은 ▲만루홍런 ▲유광정퍼 ▲백전백승 등이다. 한정판 비빔면은 오는 18일부터 온라인을 통해 3000세트 한정 판매한다. 세트는 정백혹 비빔면 3종과 LG트윈스 캐릭터 굿즈로 구성됐다. 오프라인 판매는 다음달 1일부터 전국 이마트를 통해 이뤄진다.

LG유플러스는 한정판 제품 출시를 기념해 구매자들에게 선물을 증정하는 이벤트를 실시한다. 한정판 라면 구입 고객은 제품 측면에 삽입된 QR코드를 스마트폰으로 비춰 ‘U+프로야구’나 ‘U+AR’ 앱에 접속할 수 있다. 3종의 제품 중 2종에는 U+프로야구 연결 QR코드가, 1종에는 U+AR 연결 QR코드가 각각 연결된다.

QR코드를 통해 U+프로야구 앱에 접속한 고객은 간단한 정보를 입력한 후 앱으로 야구경기를 시청하면 이벤트에 자동 응모된다. 응모자에게는 추첨을 통해 LG트윈스 유광점퍼(10명), 치킨(15명) LG트윈스번들라면세트(20명) 바나나맛 우유(250개) 등 선물이 증정된다.

증강현실(AR) 기술을 활용해 프로야구를 한층 즐겁게 감상할 수 있는 서비스도 제공한다. QR코드를 통해 U+AR 앱에 접속한 고객은 LG트윈스 테마관에서 제공하는 AR 콘텐츠를 시청할 수 있다. 선수들이 직접 알려주는 응원법과 투수의 투구 장면, 타자의 배팅 장면 등을 AR로 구현, 360도로 돌려가며 볼 수 있다.

엄주식 LG유플러스 야구서비스실 실장은 “이번 이벤트와 관련해 “앞으로도 야구 중계뿐만 아니라 고객이 재밌게 즐기고 함께 할 콘텐츠를 다양하게 기획할 예정”이라고 말했다.

U+프로야구는 모바일 앱과 IPTV 서비스 'U+tv'를 통해 KBO 실시간 중계, 각 구단의 경기 일정, 주요 선수 정보, 인기 하이라이트 등을 한 눈에 확인할 수 있는 야구 플랫폼 서비스다. ▲주요 장면 다시보기 ▲포지션별 영상 ▲경기장 줌인 ▲홈 밀착영상 ▲실시간 채팅 등 기능을 앞세워 인기를 끌고 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr