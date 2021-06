일동바이오사이언스-인터케어, 스킨마이크로바이옴 화장품 소재 공동개발

[아시아경제 김지희 기자] 일동홀딩스의 계열사 일동바이오사이언스가 인터케어와 업무협약(MOU)을 맺고 스킨마이크로바이옴 화장품 기능성 소재 공동 개발을 추진한다고 16일 밝혔다.

일동바이오사이언스는 2016년 일동제약으로부터 분할, 신설된 건강기능식품소재 전문기업이다. 특히 유산균 분야에서 발효기술과 특허, 3000여종의 종균을 보유하고 있다.

인터케어는 1978년 설립 이래 화장품 원료 사업에 주력해 왔다. 신소재 분야로도 사업 영역을 넓혀 화장품을 비롯한 식품, 제약 등 정밀화학원료를 개발 및 공급하는 회사다.

이번 협약에 따라 양사는 새로운 스킨마이크로바이옴 화장품 원료 및 천연물 발효 화장품 소재 등을 공동으로 개발할 계획이다. 각자가 보유한 핵심 경쟁력을 융합해 시너지를 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

앞서 두 회사는 ‘바이오틱스콤포지션2201’, ‘프로세라콤플렉스’ 등 화장품 신원료 공동 개발에도 성공한 바 있다. 바이오틱스콤포지션2201는 지난 5월 출시된 일동제약의 기능성화장품 ‘퍼스트랩 베리어라인’ 5종의 원료로 사용되고 있다. 프로세라콤플렉스의 경우 하반기에 관련 연구 논문 발표를 앞두고 있다. 해당 원료들과 관련해 일동제약 퍼스트랩 외에도 다수의 유명 화장품 브랜드들과 제품화 등 협업 논의도 진행 중이다.

