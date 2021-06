KT·아비커스, 포항운하 10km 구간서 5G 자율운항 시연

5G 자율운항 선박 관제·제어 서비스 시연회 진행

KT는 아비커스와 경북 포항 포항운하와 경기도 과천 관제센터에서 5G 자율운항 선박 관제·제어 서비스 시연회를 진행했다고 16일 밝혔다.

이번 시연에서 KT는 5G 네트워크를 바탕으로 자율운항선박을 원격 관제하는 역할을 담당했고, 아비커스는 독자개발한 자율운항시스템을 선박에 탑재, 사람 개입 없는 완전 자율운항 시연을 맡았다. 아비커스는 현대중공업지주의 자율운항 솔루션 및 항해 보조 시스템 전문 자회사다.

이날 시연회는 포항운하와 과천에 위치한 KT 네트워크관제센터에서 동시에 진행됐다. 포항에서는 아비커스의 자율운항·자동이접안 기술을 적용한 12인승 유람선이 포항운하의 폭이 매우 좁은 내항과 환경 변수가 많은 외항, 형산강 하류까지 약 10km 구간을 선장 없이 운항했다.

동시에 포항운하에서 약 300km 떨어진 경기도 과천의 KT 네트워크관제센터에서는 자율운항 선박에 설치된 카메라로 촬영한 고화질 영상과 센서 정보를 5G 네트워크를 통해 지연 없이 실시간으로 받아 원격으로 실시간 관제하고 제어했다.

또 KT의 5G 기반 초저지연 5G통신 기술로 실시간 선박 주행영상을 관제센터로 전송해 원격지에서 실제 선박탑승 형태와 유사한 시각정보를 확보할 수 있는 시연도 진행됐다.

세부적으로 ▲자율운항 중인 선박의 360 어라운드 영상 실시간 감시 ▲해양 5G IoT 라우터와 연계한 원격 운전제어 ▲ 선박내 라이다·레이더 정보 확인 등이 KT 네트워크관제센터와 포항운하 인근에 배치한 이동형 관제차량에서 동시에 원격으로 이뤄졌다.

양사의 이번 시연은 무인자율운항선박 기술의 대중화에도 큰 기여를 할 전망이다. 앞으로 양사는 KT가 서비스 중인 LTE에 기반을 둔 해양 사물인터넷(IoT) 서비스와 해양안전 서비스와 연계해 이·접안 데이터, 환경 데이터(날씨·해무 등)를 활용한 신규 선박 관제 및 자율운항 관련 다양한 사업모델을 지속적으로 개발할 예정이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr