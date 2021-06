LG유플러스, 국내 최초 5G 28㎓ 골프 중계 ‘티샷’

16일부터 20일까지 열리는 KLPGA… 5G 28㎓로 콘텐츠 생동감↑

28㎓ 전용 채널 신설… 시그니처홀(Par3홀) 티샷 단독 중계

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스는 오는 20일까지 충북 음성군 레인보우힐스CC에서 열리는 'DB그룹 제35회 한국여자오픈 골프선수권대회'를 골프서비스플랫폼 'U+골프'에서 국내 최초로 5G 28기가헤르츠(㎓) 기반의 중계 콘텐츠를 선보인다고 16일 밝혔다.

U+골프는 모바일 앱과 IPTV 서비스 'U+tv'를 통해 골프경기 실시간 중계, 각 대회의 경기 일정과 정보, 골프 레슨·예능 콘텐츠 등을 한 데 모아 볼 수 있는 골프 서비스 플랫폼이다. ▲인기선수들의 경기를 골라 볼 수 있는 '인기선수 독점중계' ▲다각도로 선수들의 골프 스윙을 마음대로 돌려보고, 최대 4배까지 확대할 수 있는 5G 기반의 ‘스윙 밀착영상’ ▲경기 상황을 3D 그래픽으로 한 눈에 확인 가능한 5G ‘코스입체중계’ ▲실시간 경기 중 지난 홀 경기 장면을 쉽게 돌려 볼 수 있는 '지난 홀 다시보기' 등 골프 마니아들을 위한 다양한 콘텐츠 및 기능을 제공한다.

LG유플러스는 U+골프 앱에 5G 28㎓ 전용채널을 신설하고, 이번 대회에 출전하는 다양한 선수들의 시그니처홀(파3홀) 티샷을 단독 중계한다. 또한 골프장 특정 코스와 홀에 초고속카메라를 설치해 선수별 슬로우 모션 영상을 제공할 계획이다. 이를 위해 LG유플러스는 레인보우힐스CC 일대에 5G 28㎓ 기지국을 구축하고 서비스 테스트를 진행했다. LG유플러스는 이번 대회를 안정적으로 중계한 뒤 오는 9월부터 5G 28㎓ 네트워크를 활용하는 골프대회를 늘려나간다는 방침이다.

김석구 LG유플러스 골프서비스실장은 “28㎓를 기반으로 시그니처홀 중계 등의 다양한 시도를 통해 골프팬들이 설렐 만한 다양한 콘텐츠를 발굴해 소통을 강화하겠다”고 말했다.

DB그룹 제35회 한국여자오픈 골프선수권대회는 대한골프협회(KGA)가 주관하는 한국여자골프 유일의 내셔널타이틀 대회로 총 상금은 12억원이다.

