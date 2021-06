배민 "시니어 사장님, 온라인 홍보 어려워 마세요"

50대 이상 자영업자 대상 '스마트 사장님 프로젝트' 시작

[아시아경제 김철현 기자] 배달의민족을 운영하는 우아한형제들(대표 김범준)은 50대 이상 시니어 자영업자들을 위한 디지털 집중 교육 '스마트 사장님 프로젝트'를 시작한다고 16일 밝혔다.

이번 교육은 배민아카데미 전문 강사진을 통해 진행된다. 가게 홍보를 위한 글쓰기부터 핸드폰으로 직접 음식 사진을 찍고 이미지를 만드는 것, 인스타그램 계정을 만들고 디지털 콘텐츠를 제작해 소셜네트워크서비스(SNS)에 올리기까지의 전 과정에 대해 교육이 이뤄진다. 또 배민 앱 내 가게 공지사항과 메뉴 등록은 물론 고객과의 온라인 소통을 돕기 위한 교육도 진행된다.

특히 이번 교육은 보조 강사인 '디지털튜터'가 기초부터 천천히 같이 실습하며 이해를 높일 예정이다. 디지털튜터란 디지털에 익숙하지 않은 시니어에게 일상 생활에 필요한 스마트폰과 태블릿PC 등 모바일 기기 활용법을 전문적으로 안내하는 역할로, 온라인 교육 플랫폼 MKYU(대표 김미경)에서 담당한다.

50대 이상이면서 외식업 경력 5년 이상인 자영업자 중 온라인 홍보 및 배달앱 운영에 어려움을 겪고 있는 누구나 이번 프로젝트에 신청할 수 있다. 신청은 오는 27일까지 배민아카데미 웹사이트 내 이벤트 페이지를 통해 하면 된다. 선정 인원은 모두 24명이다. 교육은 다음 달 12일부터 8월 30일까지 8주간 서울 송파구에 위치한 배민아카데미에서 오프라인으로 진행된다.

권용규 우아한형제들 가치경영실장은 "스마트 사장님 프로젝트를 통해 시니어들도 스스로 온라인으로 가게 홍보도 하고, 고객들과 소통을 할 수 있기를 바란다"며 "배민아카데미는 앞으로도 다양한 집중 교육을 제공해 장사에 보탬이 되고자 노력할 것"이라고 말했다.

