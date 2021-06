한국필립모리스, 전 직원 대상 최대 6일간의 백신 휴가제 도입

[아시아경제 이승진 기자] 한국필립모리스가 전 직원을 대상으로 한 백신 휴가제를 도입했다고 16일 밝혔다.

최근 잔여 백신, 예비군 및 민방위 대원 백신 등으로 직원들의 접종 기회가 커지자 한국필립모리스는 정부 권고에 맞춰 백신 휴가제를 마련하기로 결정했다.

백신을 접종하는 모든 직원들은 접종 당일을 포함해 최대 6일간, 연차 휴가 차감 없는 유급 휴가를 지원받는다. 근무일에 접종하는 경우 기본적으로 하루의 유급 휴가가 주어진다. 접종 다음날에도 몸 상태가 좋지 않고 휴식이 필요하다고 판단되면 진단서가 없어도 추가 2일의 백신 휴가를 사용할 수 있다. 2차 접종이 필요한 경우에도 동일하게 적용돼 최대 6일간의 유급 휴가가 제공된다.

백신 접종 3일 이후에도 접종으로 인한 발열, 오한 등의 증상이 계속되는 직원은 기존 병가 규정에 따라 3일 이상의 병가를 사용할 수 있다. 이 경우 병원에서 3일 이상의 휴식이 필요하다는 의사 진단서를 받아 제출하면 된다.

백영재 한국필립모리스 대표는 "백신 접종 기회가 보다 많이 열린 현 시점에서 접종을 희망하는 직원들을 배려하고 정부 권고에 맞춰 유급 백신 휴가제를 도입하기로 결정했다"고 전했다.

