엠젠플러스는 운영자금 확보를 위해 27억원규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 15일 공시했다.

이번 유상증자를 통해서 보통주 270만주가 새로 발행될 수 있다. 신주의 발행가액은 1000원이다. 납입일은 오는 23일이고, 신주 상장 예정일은 오는 7월6일이다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr