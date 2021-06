주민참여 확산과 습지보전활성화를 위한 공동사업

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 함안군자원봉사센터는 지난 12일 사조대림칠서공장봉사단과 함께 습지 환경 보존 활동으로 '모두의 습지 自然스럽게' 프로그램을 진행했다.

'모두의 습지 自然스럽게'는 주민들의 자발적 습지 보전 활동을 육성·지원하기 위한 인식 증진 프로그램이다.

이날 활동에서 참가자들은 법수면 대평늪 일원에서 숲 전문해설사로부터 습지 교육을 받고 새집 달기, 환경정화 활동 등을 실시했다.

활동에 참여한 사조대림칠서공장봉사단은 "습지에 대해 알게 돼 유익한 시간이었고, 습지생태계에 관심을 가지게 됐다"며 "새집을 직접 만들고 다는 활동이 새로운 경험이었고 보람 있었다"고 말했다.

