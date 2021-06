5월 신규 코픽스 0.82%…4월과 같아(상보)

[아시아경제 성기호 기자] 은행권 주택담보대출 변동금리의 기준이 되는 코픽스(자금조달비용지수)가 전달과 같은 수준을 유지했다.

15일 은행연합회에 따르면 5월 신규 취급액 기준 코픽스는 0.82%로 4월과 동일했다.

시중 은행들은 당장 16일부터 신규 주택담보대출 변동금리에 이날 공개된 5월 코픽스 금리 수준을 반영하게 된다. 코픽스는 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리로, 은행이 실제 취급한 예·적금, 은행채 등 수신상품의 금리 변동이 반영된다. 코픽스가 떨어지면 그만큼 은행이 적은 이자를 주고 돈을 확보할 수 있다는 뜻이고, 코픽스가 오르면 그 반대의 경우다.

반면 잔액 기준 코픽스는 5월 1.02%로 4월(1.04%) 대비 0.02%포인트 낮아졌다. 신규취급액, 잔액 기준 코픽스에는 정기예금, 정기적금, 상호부금, 주택부금, 양도성예금증서, 환매조건부채권매도, 표지어음매출, 금융채(후순위채 및 전환사채 제외) 수신상품의 금리가 반영된다.

'신(新) 잔액기준 코픽스'는 0.81%로, 4월과 역시 같은 수준을 유지했다.

