정읍시, 제철 맞아 ‘베리류’ 본격 출하

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시는 제철을 맞은 4색(色) 베리(Berry)가 본격적으로 출하된다고 15일 밝혔다.

청정한 자연환경에서 자란 복분자와 오디, 산딸기, 블루베리는 건강에 좋은 것은 물론 맛까지 뛰어나 소비자들에게 큰 인기를 누리고 있다.

베리류는 적색, 자색, 청색을 만드는 폴리페놀 화합물인 ‘안토시아닌’ 색소가 많이 들어있어 다량 섭취할 경우 당뇨 예방에 효과가 있다고 알려져 있다.

특히 페놀산과 탄닌 성분 등이 들어있어 그 어떤 과일보다도 항산화 성분이 많아 항염증과 비만 억제, 심장병 예방에 도움을 준다.

정읍 복분자는 양질의 토양과 큰 일교차 등 최적의 조건에서 생산되는 만큼 어느 지역보다 맛과 당도가 뛰어나다는 평가를 받고 있다.

여성호르몬 분비를 촉진하는 피토에스트로겐이 풍부해 갱년기 증상을 완화하고 남성 호르몬 분비를 원활하게 해 특히 중년에게 좋은 과일이다.

자색의 오디는 라스베라톨이 포도보다 156배, 땅콩보다는 780배나 많이 들어있어 현대인들의 건강식으로 각광 받고 있다.

라즈베리로 불리는 산딸기는 당도가 높고, 칼슘과 철분이 많은 알칼리성 식품으로 새콤달콤한 특유의 향과 맛으로 소비자들을 입맛을 유혹하고 있다.

뉴욕타임즈가 10대 슈퍼푸드로 선정한 블루베리는 항산화 능력이 우수하고 눈 건강에 도움을 주는 것으로 알려져 있다.

시 관계자는 “맛이 좋고, 영양이 풍부한 베리류 소비 촉진을 통해 농촌경제를 활성화하고 생산자와 소비자가 서로 상생하는 소비문화 조성에 앞장서 달라”고 말했다.

호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr