특별금리·여행특전…하나은행, 하나투어와 여행 콜라보

'하나의 여행 적금' 여행적금 예약금 면제

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행이 코로나19로 지친 마음을 여행 설계로 힐링 할 수 있도록 하나투어와 제휴하여 '하나의 여행 적금'을 출시 선보였다.

'하나의 여행 적금'은 하나투어의 여행서비스와 하나은행의 금융서비스를 결합한 콜라보상품으로 1인 1계좌로 최저 1만원부터 최대 100만원까지 월 납입 가능하며, 가입기간은 1년이다. 기본금리 1.1%에 우대 금리 0.2%, 특별금리 1% 적용 시 최대 금리는 2.3%(세전, 연이율)이다.

가입 고객은 금년말까지 하나투어 전용페이지를 통해 별도의 예약금 없이 사전 여행 예약이 가능하며, 오션뷰, 라운딩 등 특전이 포함된 전용 상품을 혜택을 누릴 수 있다.

예약한 여행상품을 이용한 손님은 하나투어에서 현금처럼 사용 가능한 마일리지 5%를 제공하며, 여행 후 발급된 확인번호를 하나은행에 등록하면 특별금리 1%를 추가로 적용 받을 수 있다.

하나은행 리테일사업지원섹션 관계자는 “코로나19로 지친 손님들이 여행의 꿈을 설계하며 일상을 행복을 누리도록 신상품과 이벤트를 준비했다”며, “향후에도 손님의 기쁨을 함께 할 수 있는 테마상품과 서비스를 지속적으로 출시하겠다”고 밝혔다.

더불어 여행 대금을 하나카드로 결제시 2% 캐쉬백과 함께 최대 6개월 무이자할부 등의 혜택이 제공된다. 한편, '하나의 여행 적금'은 영업점 및 비대면 채널 모두 가입 가능하다.

