산업은행, 토스 회원에 연 4% 금리…'KDB 토스적금' 출시

토스회원 대상 최대 연 4.0% 금리, 주단위 납입 6개월 만기 적금 출시

[아시아경제 박선미 기자] 산업은행은 비바리퍼블리카(토스)와 체결한 '핀테크 기술협력 및 금융 및 비금융 상품·서비스 공동 개발·판매' 업무협약의 일환으로 핀테크 제휴 신상품 KDB토스적금을 출시했다고 15일 밝혔다.

KDB토스적금은 만 17세 이상 국민거주자이면 누구나 토스를 통해 쉽게 가입할 수 있는 제휴전용 모바일 상품이다. 주단위로 납입(주별 최소 1만원~ 최대 5만원)하는 6개월 만기의 자유적금 상품이다. 이 상품은 기본금리 연 0.5%에 자동이체 및 토스 송금 우대 등 최대 연 3.5%의 우대금리를 더해 최고 연 4.0%의 금리를 제공받을 수 있다.

산업은행 관계자는 "앞으로도 유망 핀테크 기업과의 적극적인 협업을 통해 대한민국의 지속성장을 견인할 수 있는 혁신기업 육성 뿐만 아니라 고객 친화적인 금융상품 및 서비스 출시 노력도 병행할 것"이라고 설명했다.

