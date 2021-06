한일정상회담 성사되나…"文대통령, 도쿄올림픽 맞춰 방일"

[아시아경제 조현의 기자] 문재인 대통령이 다음 달 23일 개막하는 도쿄올림픽에 맞춰 일본을 방문해 한일정상회담을 개최하는 방안을 조율하고 있는 것으로 전해졌다.

요미우리신문은 15일 "한국 측이 문 대통령의 방일을 먼저 타진했다"며 이같이 보도했다.

한국 측은 외교 경로를 통해 "평창의 답례로 (일본을) 방문하고 싶다"는 문 대통령의 의향을 일본 측에 전달했다. 2018년 2월 평창동계올림픽 당시 아베 신조 일본 총리가 한국을 방문해 문 대통령과 양자 회담을 했다.

이번 회담이 이뤄지면 지난해 9월 스가 요시히데 내각 출범 이후 문 대통령과 스가 총리의 첫 대면 정상회담이다. 다만 일본 정부는 회담 개최를 놓고 신중한 입장이다. 요미우리신문은 "한일 관계 악화의 원인인 징용과 위안부 소송 문제에서 한국 측이 해결책을 제시할 가능성이 없기 때문"이라고 말했다.

문 대통령과 스가 총리는 당초 지난 11~13일 영국에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 회담하기로 했지만 일본 정부의 일방적인 취소로 불발됐다.

문 대통령은 전날 회의를 마치고 영국을 떠나면서 SNS에 "스가 총리와의 첫 대면은 한일관계에서 새로운 시작이 될 수 있는 소중한 시간이었다"면서도 "회담으로 이어지지 못한 것을 아쉽게 생각한다"고 밝혔다.

