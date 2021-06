"2021년 1기분 자동차세 6월 30일까지 납부하세요"

등록 자동차 180만대 대상, 자동차세 고지서 일제 발송

세무상담 챗봇 이지(IZY)로 24시간 자동차세 간단 상담·조회·납부 가능



[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 등록 차량 180만대를 대상으로 올해 1기분 자동차세 고지서를 납세자들에게 일제히 발송한다고 15일 밝혔다.

자동차세는 과세기준일 현재 소유자를 대상으로 매년 6월과 12월에 부과되며 이번에 부과된 1기분 자동차세는 2033억원이다.

납부고지서는 14일부터 주소지로 송달되며 납부기한은 30일까지다. 납부기한을 넘기는 경우 3%의 가산금을 추가로 부담해야 한다.

서울시에서 전국 최초로 개발·운영 중인 ‘세무상담 AI 챗봇 이지(IZY)’를 이용하면 24시간 비대면으로 자동차세 조회·납부가 가능하다. 세무상담 AI 챗봇 이지를 이용하면 쉽고 빠르게 자동차세를 조회·납부할 수 있다.

이번에 송달받은 자동차세는 서울시 ETAX(etax.seoul.go.kr), 서울시 STAX(서울시 세금납부 앱), 간편결제사 앱 등을 통한 간편납부와 종이고지서 QR바코드, 전용계좌, 은행 현금인출기 또는 무인공과금기 등을 통해 납부할 수 있다.

한편 서울시는 코로나 확산방지 차원에서 전자고지신청(비대면 전자송달)을 적극 권장하고 있다.

이병한 서울시 재무국장은 "자동차세 납부기한 이후에는 3%의 가산금과 자동차 압류 등 불이익을 받을 수 있으므로 반드시 납부기한을 지켜 납부해주시길 당부한다" 면서 "비대면 시대에 맞춰 서울시에서 제공하는 세무상담 챗봇 이지 등 다양한 비대면 서비스를 이용하면 보다 안전하고 편리한 납부가 가능하므로 많이 이용해 주시기 바란다"고 당부했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr