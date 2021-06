[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 남부대학교(총장 조성수)가 전국사격대회 우승을 거머쥐었다.

14일 남부대에 따르면 스포츠레저학과 사격부는 지난 9~12일 열린 제3회 창원시장배 전국사격대회에서 여자공기권총 단체 우승, 25m화약권총 부분 단체우승, 25m화약권총 개인1위·개인2위의 성적을 거뒀다.

남부대 사격부는 지난 제2회 대회에서는 10m 권총 여자대학부 단체 우승·10m 권총 여자대학부 개인 준우승·25m 권총 여자대학부 단체 준우승·50m 권총 남자대학부 단체 3위의 성적을 거둔바 있다.

구민 스포츠레저학과 교수는 “코로나19 상황의 어려운 환경 속에도 훈련에 집중해 좋은 성적을 내준 감독과 코치, 선수들에게 감사와 응원을 보낸다”고 말했다.

