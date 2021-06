[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 신임 수석대변인에 황보승희 의원이 14일 임명됐다. 당 대표 비서실장에는 서범수 의원이, 특별보좌역에는 김철근 서울 강서병 당협위원장이 선임됐다.

국민의힘은 이날 오후 제1차 최고위원회의를 열어 이같이 결정했다.

황보 의원은 현재 청년 국민의힘 대표이면서 부산미래혁신위원회 수석대변인이다. 서 의원은 국민의힘 울산광역시당 위원장과 성폭력대책특별위원회 위원으로 활동 중이다.

김 위원장은 국민의힘 중앙선거대책위원회 대변인과 오세훈 서울시장의 후보 시절 대변인을 지냈다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr