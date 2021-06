차세대 갤럭시Z 시리즈·갤럭시워치4… 8월3일 공개되나?

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자의 차세대 폴더블 스마트폰 ‘갤럭시Z폴드3’, ‘갤럭시Z플립3’와 스마트워치 ‘갤럭시워치4’ 시리즈가 오는 8월3일 공개될 것이라는 전망이 나온다.

13일(현지시간) IT전문매체 폰아레나·샘모바일 등은 유명 IT팁스터 맥스 와인바흐를 인용해 삼성전자가 오는 8월3일 언팩행사를 열고 갤럭시Z폴드3와 갤럭시Z플립3을 공개할 것이라고 보도했다. 아울러 맥스 와인바흐는 같은 날 언팩에서 신형 폴더블폰 외에도 갤럭시워치4와 ‘갤럭시워치 액티브4’, 무선 이어폰 ‘갤럭시버즈2’도 함께 공개할 것이라고 전망했다.

출시 일정에 대한 추측도 흘러나온다. 앞서 또 다른 IT팁스터 존 프로서는 ‘프론트 페이지 테크’를 통해 갤럭시Z폴드3와 갤럭시Z플립3는 8월27일, 갤럭시워치4 시리즈 두 종은 8월11일 출시될 예정이라고 전했다. 종합하면 8월 초 언팩을 통해 신제품을 공개하고, 사전예약 등을 거쳐 8월 말 공식 판매를 시작하는 것으로 예상된다.

갤럭시Z폴드3와 갤럭시Z플립3 모두 전작보다 최대 20%가량 저렴해질 것이라는 전망도 나왔다. 폰아레나는 갤럭시Z폴드3의 미국 출고가를 1599달러(약 178만6000원)으로, 갤럭시Z플립3는 959달러(약 107만1000원) 수준으로 예상했다. 이는 지난해 갤럭시Z폴드2의 미국 출고가(1999달러, 약 223만2000원)와 국내 출고가(239만8000원)와 비교해 크게 낮아진 가격이다.

삼성전자는 전작보다 저렴한 가격 정책을 통해 폴더블 스마트폰 대중화 전략을 본격화할 것으로 보인다. 샘모바일은 “삼성전자는 올해 갤럭시노트 시리즈를 출시하지 않을 계획”이라며 “하이엔드 세그먼트 스마트폰의 판매 대부분을 폴더블폰 2종에 의존하게 된 점이 전작보다 저렴하게 가격을 책정한 이유”라고 설명했다. 일반적으로 삼성전자는 8월 하반기 전략 스마트폰 갤럭시노트 시리즈를 선보여왔지만 올해는 신형 갤럭시노트를 출시하지 않는다.

