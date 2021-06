文대통령, 영국 총리와 양자회담…백신 공평한 보급 공감

G7 주최한 영국 보리스 존슨 총리와 정상회담…백신 연구개발 협력 확대 모색

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 13일(현지시간) 영국 콘월에서 G7 정상회의를 주최한 보리스 존슨 영국 총리와 양자 정상회담을 열고 백신의 공평한 보급에 대해 공감했다.

청와대는 이날 "문 대통령은 G7 정상회의 참석 2일차인 13일 보리스 존슨 영국 총리와 양자회담을 가졌다"고 밝혔다.

양국 정상은 세계적인 코로나19 극복을 위해서는 백신의 공평한 보급이 중요하다는 데 공감대를 형성했다. 청와대는 "향후 코로나19를 비롯한 대규모 감염병 발생 시 백신의 신속한 개발과 공평한 보급을 해나갈 수 있도록 백신 연구 개발 등의 분야에서 협력 확대를 모색해 나가기로 했다"고 설명했다.

문 대통령은 영국이 높은 백신 접종률 등을 바탕으로 코로나19에 성공적으로 대처하고 있는 점을 평가했다. 한국은 신속한 백신 접종을 통해 오는 11월 집단 면역 달성을 목표로 하고 있다는 내용도 설명했다.

아울러 청와대는 "양 정상은 브렉시트 이후에도 정치, 경제 등의 분야에서 협력의 연속성을 유지하고 양국 관계를 안정적으로 발전시켜 나가고 있는 것을 평가하고, 교역·투자를 비롯한 제반 분야에서 협력을 확대·강화해 나가기로 했다"고 설명했다.

양국 정상은 올해 1월부터 한-영 FTA가 안정적으로 발효된 점을 평가하면서 더욱 긴밀한 경제협력 관계를 발전해나가는데 힘을 모으기로 했다.

청와대는 "이번 한-영 정상회담은 금년도 G7 의장국이자 COP26 개최국으로써 기후변화, 보건, 교육 등의 분야에서 국제사회 논의를 선도 중인 영국과 무역과 투자, 기후변화와 환경보호, 코로나19 대응 등 현안에 대한 긴밀한 소통을 나눈 계기가 된 것으로 평가된다"고 밝혔다.

영국(콘월)=공동취재단·류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr