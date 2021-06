정책위의장 등 당직 인선 논의…이준석·김기현 오늘 만난다

전날 황보승희 수석대변인·서범수 비서실장 내정

[아시아경제 이현주 기자] 이준석 국민의힘 신임 대표가 13일 김기현 원내대표와 만나 정책위의장 등 당직 인선을 논의한다.

국민의힘에 따르면 이날 오후 4시 이 당 대표와 김 원내대표는 국회에서 회동하고 당직자 임명과 관련해 의견을 주고 받을 예정이다.

새 당헌당규에 따르면 정책위의장은 당 대표가 원내대표와 논의를 거쳐 1명을 고른 후 의원총회에서 추인 받는 방식으로 선출된다. 정책위의장으로는 3선 김도읍 의원, 재선 성일종 의원, 초선 유경준 의원 등이 물망에 오른 것으로 알려졌다.

사무총장에는 권성동·박진 의원 등이 거론된다. 모두 4선 중진이라는 공통점이 있다.

당 싱크탱크인 여의도연구원 원장으로는 한국개발연구원(KDI) 출신 윤희숙 의원이 유력하다는 얘기가 나온다.

이밖에 지명직 최고위원으로는 이수정 경기대 범죄심리학과 교수가 거론된다. 민현주·신보라 전 의원, 여명숙 전 게임물관리위원장 등 이름도 거론된다. 이 대표는 당선 직후 회견에서 "원외 여성 전문가'를 지명직 최고위원으로 모시겠다"고 밝힌 바 있다.

한편, 이 대표는 첫 당직 인선으로 황보승희 수석대변인과 서범수 비서실장을 전날 내정했다.

황보 의원은 부산 중구·영도구 출신 초선으로 국회에 오기 전 부상시의회에서 오래 활동했다. 서 의원은 울산 울주를 지역구로 둔 경찰 출신 초선으로 서병수 의원의 친동생이다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr