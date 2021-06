광주 재개발지역 건물 붕괴 참사 희생자 사인은 ‘다발성 손상’

국과수 사망자 9명 중 5명 부검 완료…1차 소견 관계기관 통보

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 재개발지역 철거 중 붕괴된 사고 희생자들의 사인이 '다발성 손상'이라고 밝혀졌다.

12일 광주광역시 동구 등에 따르면 국립과학수사연구원은 이날 오전 희생자 9명 중 5명에 대한 부검을 마치고 1차 소견을 관계기관에 통보했다.

붕괴된 건물 잔해가 시내버스를 덮치면서 사망했다는 것이다.

정확한 공식 부검 결과는 한 달 뒤 나올 것으로 예상된다.

나머지 4명에 대한 부검은 이날 오후께 마무리될 것으로 보인다. 부검을 마친 희생자들은 장례 절차를 밟고 있다.

한편 지난 9일 오후 4시20분께 광주 동구 학동 재개발지역 내 철거 중인 5층 건물이 무너져 도로에 있던 시내버스를 덮쳤다. 시내버스가 완전히 매몰되면서 9명 사망, 8명 부상 등 17명의 사상자가 발생했다.

경찰은 강력범죄수사대와 반부패경제범죄수사대 등으로 수사본부를 꾸리고 붕괴 원인과 안전 수칙 준수 여부, 철거 과정에서 계획서대로 진행됐는지 등에 대해 수사하고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr