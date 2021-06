文 대통령, 유흥식 교황청 장관에 축전…"우리나라 위상 드높였다"

[아시아경제 이지은 기자] 독실한 천주교 신자인 문재인 대통령이 한국인 최초로 교황청 성직자성 장관에 임명된 천주교 대전교구장 유흥식 주교에게 축전을 보냈다.

문 대통령은 12일 축전을 통해 "한국 천주교회의 경사일 뿐 아니라 우리나라의 위상을 드높인 기쁜 소식이 아닐 수 없다"며 축하의 뜻을 밝혔다.

11일(현지시간) 프란치스코 교황은 교황성 성직자성 장관에 유 주교를 임명하고 대주교 칭호를 부여했다. 500년 역사를 가진 성직자성은 전 세계 사제와 부제들의 모든 직무와 생활에 관한 업무를 관장하는 교황청 부처다.

문 대통령은 "한국인 최초의 사제인 김대건 신부님 탄생 200주년이 되는 해여서 더욱 뜻깊다"며 "국민과 함께 진심으로 축하드린다"고 말했다.

이어 "‘나는 세상의 빛이다(Lux Mundi)’라는 대주교님의 사목표어처럼 차별없는 세상, 가난한 이들이 위로받는 세상을 위한 빛이 되어 주실 것을 믿는다"며 "한반도 평화를 위해 각별한 노력을 기울여 오신 분이어서 더욱 기대가 크다"고 덧붙였다.

