속보[아시아경제 임주형 기자] 경기 부천에서 코로나19 백신을 접종한 70대 노인이 심정지 상태로 발견돼 병원으로 이송됐다.

11일 부천소방서에 등에 따르면 이날 오전 1시 50분께 부천시 중동 한 다세대주택에서 A(77·여)씨가 쓰러진 것을 가족이 발견해 119에 신고했다.

구급대원이 도착했을 때 A씨는 심정지 상태였던 것으로 알려졌다.

A씨는 심폐소생술을 받으며 인근 병원으로 옮겨졌으며 위중한 상태지만 사망하지는 않은 것으로 전해졌다.

그는 지난 8일 화이자 백신을 접종했으며 신부전증 등 질환을 앓고 있었던 것으로 알려졌다.

