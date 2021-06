연내 오픈 목표

[아시아경제 유제훈 기자] 혼다코리아는 서비스 수요 충족 및 고객만족도 향상을 위해 서비스 네트워크를 확대할 예정이라고 11일 밝혔다.

혼다코리아는 고객서비스(CS) 분야 1등을 목표로 다양한 활동을 전개하고 있는 가운데, 최근 서비스 수요가 증가하고 있는 서울 및 경기 남부지역을 대상으로 신규 서비스 네트워크를 오픈한단 계획이다.

혼다코리아는 이에 최근 신규 서비스 네트워크 오픈을 위해 공식 딜러사를 포함한 파트너 기업을 모집 중이며, 심사 및 평가를 거쳐 오는 7월 우선 협상후보사를 선정해 연내 서비스 네트워크를 오픈한단 구상이다.

혼다코리아 관계자는 "서비스 네트워크를 한층 더 강화해 고객만족 향상을 도모하고자 한다"고 전했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr