NS홈쇼핑, 서천군과 농특산물 판로 확대 업무협약 체결

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 서천군과 농특산물 상품 발굴 및 판로확대를 위한 상생협력 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 업무 협약에 따라 NS홈쇼핑은 ▲서천군 우수 농특산물 판로 개척과 마케팅 활성화 ▲TV홈쇼핑 방송 지원 ▲온라인 및 모바일 채널 입점 지원과 NS몰 내 서천군 농특산물 브랜드관 운영 ▲여행상품과 농촌체험관광 등 서천군 지역경제 활성화에 적극 협력하기로 했다.

서천군은 앞으로 우수 농특산물 상품 발굴 및 홍보 채널 확대를 통해 판로 개척과 농어가의 소득 증대 효과 등이 기대된다.

NS홈쇼핑 관계자는 “앞으로도 고객에게 우리나라의 건강하고 좋은 상품을 전달하고, 지역에는 농특산물의 판매 활성화와 농촌체험관광 상품 발굴 지원을 통해 농어가 소득증대에 도움을 줄 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

