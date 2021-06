[아시아경제 송승윤 기자] 경찰이 경쟁사의 영업비밀을 빼돌린 혐의로 GS그룹 계열사인 삼양인터내셔날을 압수수색한 것으로 확인됐다.

11일 경찰에 따르면 서울경찰청 안보수사과는 전날 서울 종로구 삼양인터내셔날 사옥에서 압수수색을 진행하고 관련 자료를 확보했다.

삼양인터내셔날은 경쟁사인 방역업체 세스코 전 직원을 통해 영업비밀을 탈취한 혐의(부정경쟁 방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 위반) 등을 받고 있는 것으로 알려졌다. 경찰은 같은 날 세스코 전 직원 A씨의 강동구 자택에서도 압수수색을 벌였다.

삼양인터내셔날은 지난 2015년부터 환경 전문 브랜드 휴엔케어를 운영하고 있다.

