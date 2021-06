김부겸 국무총리(아랫줄 왼쪽 다섯 번째)가 10일 서울 강남구 무역협회 대회의실에서 열린 중소·중견기업 간담회에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.