해남군, 5000만원 이상 고소득 귀농인 ‘전남 최다’

도내 133 농가 중 해남군 23 농가, 식량작물 최대 경작

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군이 전남 지역에서 연 소득 5000만원 이상의 고소득 귀농인 수가 가장 많은 것으로 나타났다.

10일 군에 따르면 전라남도가 매년 실시하는 고소득 농업인 실태조사 결과 연간 5000만원 이상 순소득을 올린 귀농인은 모두 133 농가로, 이중 해남에 정착한 고소득 귀농인은 23 농가인 것으로 나타났다.

경영 형태별로는 식량작물 18명, 축산 2명, 과수 3명으로 광활한 농토를 가지고 있는 해남군의 장점이 반영된 것으로 파악되고 있다.

특히 1억원 이상 고소득 귀농인도 10 농가로, 식량작물은 대부분 벼농사에 종사하고 있으며, 한우와 돼지 등 축산 농장을 운영하고 있다.

해남군은 귀농어·귀촌인의 유입과 안정적인 정착을 위해 지난 2016년 귀농귀촌희망센터를 개관하고, 귀농어·귀촌인을 위한 맞춤형 상담과 지원은 물론 지역 특색을 반영한 각종 정책과 시책을 적극적으로 추진하고 있다.

특히, 올해 해남군의 귀농어귀촌 정책은 다른 지자체에 비해 차별화된 정책으로 눈길을 끌고 있다. 신규 사업인 귀농·귀어인 유치를 위한 빈집 리모델링 사업을 비롯한 귀농어·귀촌인의 종합안내서인 ‘행복한 귀농어귀촌 1번지, 땅끝해남’ 책자 발간, 농어촌지역 유휴자원을 활용한 은퇴자 공동체 마을 사업, 전남에서 잘살아 보기, 농촌에서 살아보기 사업 등이 추진되고 있다.

내년 3월 개관 예정인 귀농산어촌 체류형 지원센터 조성사업 또한 차질 없이 추진되고 있으며, 귀농산어촌 교육기관으로서 귀농 실행 단계의 예비 농업인에게 안정적 정착 기회를 제공할 것으로 기대된다.

명현관 군수는 “희망의 시작, 땅끝 해남은 전국에서 매년 1600여명이 해남으로 귀농·귀촌을 하고 있다”며 “앞으로도 귀농어·귀촌 1번지로서의 명성을 계속 이어가기 위해 차별화되고 특색 있는 귀농어·귀촌 정책 등을 적극 발굴 추진해 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 김현 기자 kh0424@asiae.co.kr