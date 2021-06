文 대통령 "남영동 대공분실 자리에 민주인권기념관 착공…'국가폭력' 다시는 없을 것"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 제34회 6·10 민주항쟁 기념일을 맞아 과거 '국가폭력'의 상징이었던 옛 남영동 치안본부 대공분실 자리에 민주인권기념관을 착공한다고 밝혔다.

문 대통령은 10일 소셜네트워크서비스(SNS) 메시지를 통해 "남영동 대공분실에 ‘민주와 인권의 기둥’을 우뚝 세워 다시는 '국가폭력'이 이 나라에 들어서지 못하게 할 것"이라며 이같이 밝혔다.

남영동 대공분실은 1987년 1월 22세의 박종철 열사가 물고문으로 숨졌던 곳으로, 박 열사의 죽음은 6·10 민주항쟁을 촉발시켰다. 문 대통령은 "젊고 푸른 꽃들이 진 자리에 맺힌 민주주의의 열매가 참으로 가슴 아리게 다가온다"며 "우리는 많은 분들의 희생 위에서 민주주의를 누리게 됐다는 사실을 결코 잊어서는 안되겠다"고 말했다.

문 대통령은 "서른네 번째 6·10민주항쟁 기념일을 맞아 민주 영령들을 마음 깊이 기리며 6월의 광장에서 함께했던 시민들을 생각한다"며 "전국 곳곳에서 하나가 되어 외친 함성은 대한민국을 흔들어 깨우며 민주주의를 열었고, 이제 민주주의는 정치의 영역을 넘어 우리 경제와 생활 속에서 더욱 크게 자라고 있다"고 소회를 밝혔다.

문 대통령은 "6·10민주항쟁의 정신은 미래세대로 계승되어야 할 고귀한 자산"이라며 "6월의 뜨거웠던 광장을 회상하면서, 우리의 일상 곳곳에서 민주주의를 성숙하게 실천하고 계신 국민들께 한없는 존경의 마음을 보낸다"고 밝혔다.

한편 정부는 지난해부터 민주주의 유공자를 발굴해 훈포상을 전수 중이며, 올해부터 정기포상으로 확대했다. 문 대통령은 "독립, 호국, 민주유공자들께 예우를 다하고 그 이름을 자랑스럽게 기억하겠다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr