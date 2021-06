송영길 "윤석열, 문대통령에게 발탁 은혜...대선 출마 도의상 안 맞아"

[아시아경제 박현주 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 야권 대선주자로 떠오르는 윤석열 전 검찰총장에 대해 "문재인 대통령으로부터 일종의 발탁 은혜를 입었다"며 "야당의 대선 후보가 된다는 건 도의상 맞지 않다"고 말했다. 부동산 불법 거래 조사를 감사원에 의뢰한 국민의힘을 향해선 "정치적 중립성을 무너뜨리는 일"이라고 비판했다.

송 대표는 이날 오전 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼' 인터뷰에서 윤 전 총장에 대해 "문무일 전 총장이 18기였는데 사법연수원 23기인 사람이 5기를 뛰어서 파격적으로 승진이 되어서 서울중앙지검장, 검찰총장으로 (임명됐다). 문재인 대통령으로부터 일종의 발탁 은혜를 입었다. 야당의 대선후보가 된다는 건 도의상 맞지 않다"며 이같이 말했다.

윤 전 총장의 공식 대권 출마 시기와 관련해선 보험 판매에 빗대어 얘기했다. 송 대표는 "국민에게 빠르면 빠를수록 좋다. 보험상품을 팔 때 충분히 설명하지 않고 보험을 팔면 나중에 사기죄와 설명의무 위반으로 보험계약을 취소할 수 있다"며 "대통령은 취소하기도 어려운데 미리 불완전 판매가 되지 않도록 충분히 자신의 상품을 설명해줘야 한다"고 꼬집었다.

국민권익위원회(권익위) 부동산 거래 전수조사 결과에 따라 탈당 권유를 받았으나 불복하는 일부 민주당 의원들의 제명 여부와 관련해선 말을 아꼈다. 그는 "그런 말씀을 지금 드리기는 적절하지 않은 것 같다"며 "하루 이틀 시간이 지나면 왜 우리가 이렇게 할 수밖에 없었던 것인지 이해할 것이다. 모든 의원들이 선당후사 관점에서 수용할 것"이라고 했다.

그러면서 "수사권 제한이 있는 권익위 명단을 가지고 바로 탈당한다는 것은 누가 보더라도 선제적이고 과도한 면이 있다. 충분한 항변도 듣지 않는 절차적 하자도 있었다"며 "극약 처분을 할 수밖에 없었던 이유는 우리 당이 내로남불 프레임이 씌워져 있었기 때문"이라고 설명했다. 민주당 의원들의 소명과 경찰 특별수사본부의 신속한 수사를 부탁하기도 했다.

이날 송 대표는 감사원에 부동산 전수조사를 의뢰한 국민의힘을 향해 "대통령 직속 기관인 감사원이 입법부와 사법부 공무원을 감찰한다는 것은 삼권분립에 위배된다"며 "명백히 법문에 나와 있는데 판사 출신인 김기현 대표 대행과 주호영 전 원내대표 이런 분들이 이렇게 하면 안 된다"고 일갈하기도 했다.

송 대표는 "국회의원이 감사원의 감찰을 받겠다는 건 완전히 대통령 직속 기관에 자신을 갖다 바치겠다는 것"이라며 "최재형 감사원장이 (야권의) 대선후보로 거론되니까 그렇게 한다는 건 너무 정치적 관점이고 감사원의 정치적 중립성을 스스로 무너트리는 일"이라고 지적했다.

