관광공사, G7 정상회의 열리는 영국서 '한국관광 홍보'

영국 런던 리젠트 스트리트에서 'Feel the Rhythm of Korea' 래핑 2층 버스가 지나가고 있다.

[아시아경제 최동현 기자] 한국관광공사는 오는 11일부터 13일까지 개최되는 주요 7개국(G7) 정상회의에 문재인 대통령이 공식 초청을 받아 참가하는 것을 계기로 런던에서 대대적 한국관광 홍보에 나선다고 9일 밝혔다.

관광공사 런던지사는 런던의 명물인 2층 버스에 한국관광 해외홍보영상 ‘Feel the Rhythm of Korea’의 일러스트 래핑 광고를 선보인다. 또 빅토리아·워털루·옥스퍼드서커스 등 시내 주요 역사에도 판소리에 맞춰 현란한 춤사위를 선보이는 댄서들을 볼 수 있는 디지털패널 광고를 싣는다.

버스 래핑과 지하철 광고를 찍어서 사회관계망서비스(SNS)에 올리면 경품을 증정하는 이벤트도 연다. 또 영국 한식당을 통한 한국음식 체험 이벤트, 나만의 한국 여행계획을 그려 보는이벤트 등 다양한 온라인 프로모션도 동시에 펼친다.

이상민 관광공사 런던지사장은 “영국은 주요국 중 가장 높은 백신 접종률을 바탕으로 조만간 해외여행이 본격 재개될 것으로 예상된다”며 “한국의 G7 정상회의 참가를 계기로 유관업계와 대규모 홍보캠페인을 전개해 향후 실질적 방한수요를 이끌어 낼 것"이라고 말했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr