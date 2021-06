경남도, 지역 대학 세계 경쟁력 제고를 위해 우수 유학생 유치 추진

국립국제교육원 주관, '지자체와 함께하는 한국 유학박람회' 참가

경상남도는 도내 대학의 세계 경쟁력 제고를 위해 우수 유학생 유치를 적극적으로 추진한다고 9일 밝혔다.

도는 21일까지 교육부 국립국제교육원에서 열리는 '지자체와 함께하는 한국 유학박람회'에 참가해 도내 대학을 홍보한다.

한국 유학 종합시스템을 통해 개최되는 유학박람회는 전 세계를 대상으로 지역대학의 입학 정보, 지역 정보 등을 온라인으로 제공하는 프로그램이다.

도는 올해 처음으로 참가하며 경상국립대, 경남대, 인제대, 영산대, 가야대, 마산대 등 경남 지역 6곳 대학과 함께한다.

올해 박람회는 코로나19로 인해 비대면·온라인으로 실시되며 2주간 홍보부스 및 실시간 1:1 상담 창구가 운영된다.

또한 도는 오는 25일 경상남도 중국 산둥성 사무소와 함께 '경상남도 중국 유학생 온라인 대학 설명회'를 개최한다.

이번 설명회는 실시간으로 경남 지역 대학을 홍보하고 입학 설명 자료 공유, 질의응답 순으로 진행할 예정이다.

참여하지 못하는 지역 대학의 홍보자료도 제공해 우수 유학생 유치에 박차를 가한다.

