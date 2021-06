TIPA, 中企 R&D 지원 넘어 사업화 성공까지 지원

TIPA-한국벤처투자-벤처캐피탈協, 중소벤처기업 투자유치 활성화 위한 MOU 체결

[아시아경제 김종화 기자] 중소기업기술정보진흥원(TIPA)과 한국벤처투자(KVIC), 한국벤처캐피탈협회(KVCA)가 중소기업 연구개발(R&D)을 수행한 중소벤처기업의 투자유치 활성화를 위해 9일 TIPA 세종 본원에서 업무협약을 체결했다.

TIPA는 우수한 기술력과 좋은 아이템을 보유하고 있음에도 투자에 대한 정보부족, 자금조달의 어려움 등으로 R&D 이후 사업화에 어려움을 겪고 있는 중소벤처기업의 사업화 지원을 위해 민간은행과 협력을 통한 융자지원, 수출 및 판로, 기술인재 채용 등 다양한 사업화 지원프로그램을 운영해왔다.

올해 TIPA의 사업화지원 핵심정책은 '투자활성화'다. 1분기에 'R&D 수행기업 투자활성화 방안'을 마련했고, 벤처투자에 전문성을 보유한 기관과의 협업을 통해 R&D 수행기업의 투자유치 기회를 확대하기 위해 이번 업무협약을 추진한 것이다.

TIPA와 모태펀드를 운영하고 있는 한국벤처투자, 국내 VC들을 대표하는 한국벤처캐피탈협회의 협력은 우수한 중소벤처기업이 투자유치를 통해 발전하면서 유니콘기업으로의 성장을 견인하는 가교역할을 할 것으로 기대된다.

향후 세 기관은 투자유망기업과 민간펀드에 대한 정보를 상호 활용하고, 투자시장에 대한 정보를 공유해 중소벤처기업의 투자유치 관련 정보부족 해소와 함께 R&D기업의 벤처투자를 통한 사업화 성공을 위해 노력할 예정이다.

또 R&D 기반 중소기업에 관심을 가지는 펀드발굴과 함께 투자유치 역량강화를 위한 기업교육, 공동 투자설명회, 홍보 등 다방면의 지원에 협력키로 했다. 특히 정기적인 실무협의체 운영을 통해 민간투자자와 우수 R&D 기업의 만남과 네트워킹을 위한 공동투자설명회를 활성화하는데 힘쓸 예정이다.

이재홍 TIPA 원장은 "투자와 관련한 전문성을 보유한 KVIC, KVCA의 축적된 지원역량과 TIPA의 노하우가 합쳐진다면 R&D를 수행한 중소벤처기업의 성장에 중요한 역할을 할 수 있을 것"이라면서 "앞으로도 중소벤처기업의 신산업 창출을 통한 성장을 위해 다방면으로 노력하고 사업화를 위한 지원을 지속적으로 강화하겠다"고 밝혔다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr