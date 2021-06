최종건 차관, "G7 한미일 정상회담 여러 가능성"

[아시아경제 유인호 기자] 최종건 외교부 1차관은 오는 11∼13일 영국에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의 계기 한미일 정상회담 개최와 관련해 여러 가능성이 있다고 밝혔다.

지난달 한미정상회담 후속 조치 협의를 위해 미국을 방문한 최 차관은 8일(현지시간) 워싱턴DC 인근 덜레스 국제공항에서 특파원들과 만나 이같이 말했다.

최 차관은 G7 정상회의 기간 한미일 정상회담 개최 여부에 대해 “우리도 현재는 추진하지 않는 것으로 안다”며 “그러나 이번 G7 정상회의가 공간적으로 이전의 G7 회의나 다자회의보다 넓지 않다고 해 여러 가능성이 있을 수 있다”고 답했다.

그러면서 “우린 열려 있고 한미일(정상회담)은 적극적으로 할 생각인데, 공식적으로 정상회담 수준에서 뭘 하자는 건 없다”며 “백악관 설명이 정확하다”고 설명했다.

앞서 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관은 전날 G7 정상회의 기간 한미일 정상회담 개최 여부에 “현재 일본, 한국과 3자 간 회담을 예정하는 것은 없지만, 영국 콘월의 그 작은 공간에서 실제로 어떤 것이든 가능성이 있다”고 말한 바 있다.

최 차관의 언급은 한미일 정부가 3자 정상의 만남을 염두에 두고는 있는 것으로 해석된다. 이번 회의 기간에 한미일 정상이 회담하면 2017년 이후 3년 9개월 만의 3자 정상회담이 된다.

최 차관은 이번 방미 목적과 관련, “한미정상회담 공동성명서의 여러 사항을 점검하겠다”며 “한미정상회담 일부 후속 조치들이 잘 이행되고 있는데 외교부와 국무부가 좀 더 짚어보고 속도감을 낼 후속 분야를 챙길 것”이라고 강조했다.

그러면서 “(카운터파트인) 웬디 셔먼 국무부 부장관과는 첫 대면이라 여러 가지 맞춰볼 기회가 될 것이며, 자유롭고 폭넓게 의견을 나누겠다”며 “셔먼 부장관이 워낙 경험이 많아 북한 관련 등 여러 얘기를 듣고 저도 의견을 낼 것”이라고 덧붙였다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr