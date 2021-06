전남경찰-전남소방, 효율적·유기적 현장 공동대응 간담회 실시

‘긴급신고 공동대응 역량 강화를 통한 주민 안전 확보’





[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남경찰청은 8일 전남소방본부와 119 종합상황실에서 효율적이고 유기적인 현장 공동대응 체계 마련을 위한 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회에서는 단순 주취자 등의 신고처리에 대한 합리적인 공동대응 방안과 대형화재·재난 현장에서 효율적인 공동대응 체제 구축 등에 대해 논의했다.

양 기관은 불필요한 공동대응 최소화를 통해 긴급신고에 더욱 집중함으로써 주민 안전 확보를 위해 노력하기로 했다.

또 최근 이상기후로 국지성 폭우·집중호우가 예상되는바 과거 중대 재해 피해 지역에 대해 합동 점검하고 주민대피 체계 등 대비 태세 확립에 대해서도 의견을 나눴다.

전남경찰청 112치안종합상황실장은 “소방과의 지속적인 교류를 통해 각 기관의 원활한 공동대응이 이뤄질 수 있도록 공조 체계를 더욱 강화하고 보다 발전적인 협력관계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr