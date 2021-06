[아시아경제 박병희 기자] 인도의 코로나19 신규 확진자 수가 두 달 여만에 10만명 아래로 떨어졌다고 블룸버그 통신이 8일(현지시간) 보도했다.

이날 인도 당국은 코로나19 신규 확진자가 8만6498명으로 집계됐다고 발표했다. 66일 만에 가장 적은 숫자이며 10만명 이하를 기록한 것도 63일 만이다.

사망자는 2123명으로 집계됐으며 이는 47일 만에 가장 적은 숫자다.

감염률은 4.62%로 15일 연속 10%를 밑돌았다.

인도의 코로나19 누적 확진자는 2899만6473명, 사망자 수는 35만1309명이다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr