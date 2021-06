[아시아경제 공병선 기자] 바이오니아 바이오니아 064550 | 코스닥 증권정보 현재가 18,150 전일대비 150 등락률 +0.83% 거래량 101,079 전일가 18,000 2021.06.08 10:53 장중(20분지연) 관련기사 5월 주목해야 할 ‘ㅇㅇㅇ’ 백신! 내일 시초가로 반드시 공략하세요제가 말씀드렸죠? ‘모더나’ 관련 단돈 3천 원대 황금주 딱! 말씀드립니다[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일 close 는 오는 9일 오후 5시부터 서울시 강남구 삼성동 코엑스에서 기업설명회를 개최한다고 8일 공시했다.

바이오니아 측은 당일 오프라인 발표를 진행하고 오는 21일까지 발표영상을 온라인에 게재하겠다고 밝혔다. 대상자는 국내외 투자자다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr