대기업 무분별한 환경산업 진출, 中企 목 조른다

대기업 재활용 업계 진출 "밥상 채 통째 가지겠다는 식의 시장 침탈 행위" 비판



[아시아경제 김종화 기자] "영세 재활용업체를 다 죽이는 횡포에 가까운 무분별하고 무차별적인 진출이다."

최근 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 앞세워 재활용업계에 진출하고 있는 대기업들에 대한 비판의 목소리가 커지고 있다.

신창언 한국자원순환단체총연맹 회장은 8일 서울 여의도 중소기업중앙회 상생룸에서 열린 '중소자원재활용업체 보호를 위한 대기업의 재활용산업 진출실태와 상생방안 토론회'에서 이같이 말하고 "대기업이 사회적 책임을 다하고자 ESG 경영을 추구해 환경사업에 진출하고자 한다면, 열악한 소규모 재활용업체의 영역이 아닌 재활용의 고도화된 기술의 연구개발 영역이 돼야 한다"고 지적했다.

방기홍 한국중소상인자영업자총연합회 상임회장도 "대기업의 마수가 이제는 재활용 산업에도 뻗치고 있어 크게 우려된다"고 했고, 노환 한국플라스틱단일재질협회 부회장은 "다 차려놓은 밥상에 숟가락만 얹는 것을 넘어 아예 밥상 채 통째로 가지겠다는 식의 시장 침탈 행위"라고 거세게 반발했다.

특히 노 부회장은 "SK(건설,화학,이노베이션), 보광그룹(CU), 롯데, LG, 한화, 대림, 코오롱, 네쇼널프라스틱, 테크로스(쿠첸)등의 대기업 및 중견기업들은 그동안 환경을 뒷전으로 두고, 이익 만을 쫓아 생산·판매하며, 그 결과 어마어마한 부를 이루었다"고 해당 기업들을 직접 겨냥했다.

그러면서 그는 "이들은 재활용 산업의 생태계에 대한 관심은 일체 없이 엄청난 쓰레기를 양산해 오면서 고작 소액의 부담금을 납부하며 책임을 다했다는 태도로 일관해 왔다"면서 "최근 탄소중립, ESG, 수소경제 등 환경의 가치가 주목 받으며 재활용 산업이 떠오르자, 부랴부랴 재활용 업체의 회유 및 인수를 공격적이고, 본격적으로 자행하고 있다"고 직격탄을 날렸다.

상생방안으로는 '적합업종 지정'과 '대중소기업 간 ESG 협력 확대', '체질개선' 등이 제시됐다. 노민선 중소기업연구원 미래전략연구단장은 기조발제를 통해 "중소기업의 ESG 경영 확산을 위한 대중소기업 간 협력을 활성화해야 한다"고 했다.

또 "저탄소 등 ESG 관련 산업 중 대중소기업 간의 합리적 역할분담을 유도하기 위해 중소기업의 형태로 사업을 영위하기 적합한 분야"라면서 "중소기업 적합업종으로 권고하거나 중소기업이 ESG 경영설비 도입과 전략을 수립할 때 대기업이 기술과 인력을 지원하는 등 대중소기업 간 협력을 통해 상생할 수 있다"고 밝혔다.

배재근 서울과학기술대학교 교수는 "체질개선을 위한 투자가 필요하다"고 강조했다. 배 교수는 "재활용가능 자원의 수거체계를 적격성 심사를 통해 허용하는 신고 및 허가체계로 전환하고, 장비 및 인력의 전문성 확보, 완결형 재활용이 가능한 체계로 정비해야 한다"고 주장했다.

조남준 (사)전국고물상연합회 회장은 "현존하는 재활용산업을 중소기업적합업종 또는 생계형적합업종으로 지정해야 한다"고 강조했다. 조 회장은 "대기업은 중소업체 지분참여, 인수합병, 신규업체 증설 등을 통해 시장진출을 하지 말고, 중소 재활용업체들이 만든 재생용 재료를 구입해 사용하고, 기술력을 지원하고, 재활용산업에 필요한 인력 양성 부분을 협력해 고품질의 재생용 재료를 생산할 수 있는 바탕을 만들어가는 것이 진정한 상생이며, 산업의 발전을 위한 길"이라고 호소했다.

최재혁 동반성장위원회 적합업종지원실 실장은 "현재의 분리 배출 회수체계 개선과 중간-최종 재활용업체의 시설현대화 지원, 폐자원을 활용한 리사이클 산업 활성화를 위한 정부 지원이 필요하다"면서 "대기업이 협력 중소기업의 ESG 활동을 지원해주는 사업으로 재활용산업 분야 관련 수요 대기업의 참여 확대를 검토하겠다"고 말했다.

